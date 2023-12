Iomart Aktie: Lieber erstmal halten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse. Iomart weist mit einem KGV von 26,74 einen deutlich günstigeren Wert als das Branchenmittel im Bereich "IT-Dienstleistungen" auf und ist daher unterbewertet. Im Branchenvergleich liegt das KGV bei 106,6, was einen Abstand von 75 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung konnte Iomart in den letzten 12 Monaten eine Performance von 33,7 Prozent verzeichnen. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "IT-Dienstleistungen" im Durchschnitt um -7,39 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +41,09 Prozent für Iomart entspricht. Auch im Sektor "Informationstechnologie" lag die Rendite im letzten Jahr bei -7,55 Prozent, wobei Iomart um 41,25 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionsintensität im Internet kann die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. Bei Iomart wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Veränderungen, weshalb das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von Iomart von 154,4 GBP mit einer Entfernung von -3,37 Prozent vom GD200 (159,79 GBP) als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, beträgt 155,37 GBP, was einem Abstand von -0,62 Prozent entspricht. Somit wird der Aktienkurs von Iomart insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.