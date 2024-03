Iomart Aktie: Ist das wirklich normal?

Die Aktie von Iomart weist derzeit eine Dividendenrendite von 4,14 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen einen geringeren Ertrag von 8,86 Prozentpunkten bedeutet. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik führt.

Bei der Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der Wert der Iomart-Aktie in den letzten 7 Tagen bei 46 liegt, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch für den RSI der letzten 25 Handelstage, der bei 41,04 liegt. Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating, was insgesamt zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die Stimmung rund um die Iomart-Aktie wurde auf sozialen Plattformen betrachtet, wobei die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien rund um Iomart diskutiert wurden, waren vor allem neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Iomart-Aktie. Die Beitragsanzahl und die Änderung der Stimmung ergaben eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Iomart war in diesem Zeitraum kaum spürbar, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für die Iomart-Aktie hinsichtlich der Dividendenrendite, des Relative Strength Index und der Stimmung und des langfristigen Stimmungsbildes.