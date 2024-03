Iofina Aktie: War das schon alles?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Wertpapieren. Er gibt Auskunft darüber, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Für die Iofina-Aktie wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 40,82 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI25, dass die Iofina-Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividende von 0 % schneidet Iofina im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Chemikalien (7,77 %) schlechter ab. Die Differenz beträgt 7,77 Prozentpunkte, was zu einer derzeitigen Einstufung als "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde die Aktie von Iofina diskutiert, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Somit ergibt sich eine insgesamt "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Im Branchenvergleich Aktienkurs hat Iofina in den letzten 12 Monaten eine Performance von -18,03 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche ist dies jedoch eine Outperformance von +3,35 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.