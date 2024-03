Iofina Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die Dividendenrendite ist ein wichtiger Indikator für Anleger, um das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs zu bewerten. Für Iofina beträgt die aktuelle Dividendenrendite 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Unsere Analysten vergeben daher eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Iofina derzeit bei 27,24 GBP liegt. Da der Aktienkurs bei 22 GBP gehandelt wird, ergibt sich ein Abstand von -19,24 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich ein Wert von -9,91 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt fällt das Fazit auf Basis der technischen Analyse also "Schlecht" aus.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle RSI-Wert von 100 signalisiert eine Überkauftheit der Iofina-Aktie und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Auch beim RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, zeigt sich mit einem Wert von 73 eine Überkauftheit, was erneut zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich also für den RSI die Einstufung als "Schlecht".

Im fundamentalen Bereich zeigt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,02 für Iofina, was 81 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 31. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft. Dies zeigt, dass es sich lohnen könnte, die fundamentale Bewertung in die Investmententscheidung einzubeziehen.