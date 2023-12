Iofina Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Iofina derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 beträgt 29,16 GBP, während der Aktienkurs bei 25,5 GBP liegt, was einer Abweichung von -12,55 Prozent entspricht. Dies führt zu der Bewertung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 24,65 GBP, was einer Abweichung von +3,45 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie somit das Rating "Neutral".

In Bezug auf das Anleger-Sentiment gab es in den letzten zwei Wochen neutral Diskussionen über Iofina, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung führt. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält Iofina insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Laut fundamentalen Analysen gilt die Aktie von Iofina als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,08, was 83 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Chemikalien" von 36,55. Aufgrund dessen erhält die Aktie die Einstufung "Gut" aus Sicht der fundamentalen Analyse.

Das Sentiment und der Buzz um Iofina zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung in Bezug auf die langfristige Stimmungsbild. Insgesamt ergibt sich somit für Iofina eine Gesamtbewertung als "Neutral".