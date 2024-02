Iodm im Check!

In den letzten Wochen konnte bei Iodm keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Weder eine überwiegend positive noch negative Tendenz war in den sozialen Medien zu erkennen, weshalb das Stimmungsbild als neutral eingestuft wird. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke gab es keine wesentlichen Unterschiede, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung vergeben wird.

Betrachtet man den Relative-Stärke-Index (RSI), so zeigt sich, dass der RSI7 aktuell bei 71,43 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass Iodm überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine schlechte Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 hingegen liegt bei 45,1, was auf eine neutrale Situation hinweist. Zusammen ergibt sich daher insgesamt eine negative Bewertung in diesem Abschnitt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer guten Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der aktuelle Kurs von 0,24 AUD -14,29 Prozent unter dem GD200 liegt, was als schlechtes Signal interpretiert wird. Der GD50 hingegen liegt bei 0,24 AUD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird der Kurs der Iodm-Aktie daher als neutral bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.