Iodm Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die Iodm-Aktie wird nach einer technischen Analyse als "Schlecht" bewertet. Der Durchschnitt für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,29 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,22 AUD lag, was einer Abweichung von -24,14 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,24 AUD liegt mit einem Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,33 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 50 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating für die Iodm-Aktie hinweist. Ebenso wird der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 65 als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Iodm zeigen keine eindeutigen Signale und Themen, die überwiegend neutral sind. Basierend auf diesen Informationen wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Die Intensität der Diskussionen zu Iodm war im normalen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.