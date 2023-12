Iodm Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Die Stimmung der Anleger ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen auf die Stimmung rund um Iodm hin untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch die Themen, die in den letzten Tagen von den Nutzern der sozialen Medien bezüglich Iodm diskutiert wurden, waren hauptsächlich neutral. Aufgrund dieser Untersuchungen wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Iodm-Aktie. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Sowohl der RSI7-Wert von 50 als auch der RSI25-Wert von 68,75 führen zu einer neutralen Einstufung des Gesamtrankings des Relative Strength Indikators.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien bezüglich Iodm zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung des Signals führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse der Iodm-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses bei 0,29 AUD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei 0,22 AUD, was einem Unterschied von -24,14 Prozent entspricht und zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen auf einen unterdurchschnittlichen Schlusskurs hin, was zu einer insgesamt negativen Bewertung der einfachen Charttechnik führt. Somit erhält die Iodm-Aktie ein "Schlecht"-Rating aus charttechnischer Sicht.