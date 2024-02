Iodm Aktie: In Lauerstellung

Weitere Suchergebnisse zu "Customers Bancorp":

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Iodm als Neutral-Titel eingestuft. Der Index bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen Werte zwischen 0 und 100 zu. Für die Iodm-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 25, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, und ein Wert für den RSI25 von 52,38, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Iodm wurde in den letzten zwei Wochen von hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Redaktion hat verschiedene Kommentare und Beiträge ausgewertet und kommt zu dem Schluss, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Insgesamt lässt sich daher die Anleger-Stimmung als "Neutral" einstufen.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Iodm derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,28 AUD, während der Kurs der Aktie (0,24 AUD) um -14,29 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,24 AUD resultiert in einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Es gab keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion oder Veränderung der Anzahl der Beiträge, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Insgesamt ergibt sich daher für Iodm auf dieser Stufe eine Bewertung von "Neutral".