Iodm Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Weitere Suchergebnisse zu "JD Health International":

Die Stimmung der Anleger im Hinblick auf die Iodm-Aktie ist laut Diskussionen in den sozialen Medien überwiegend positiv. Dies zeigt sich auch in den positiven Themen, die in den Kommentaren der letzten beiden Wochen hervorgehoben wurden. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein und findet, dass die Aktie angemessen bewertet ist.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Iodm-Aktie aktuell bei 0,28 AUD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Abstand des Aktienkurses von 0,225 AUD zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt -6,25 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis der technischen Analyse als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben eine mittlere Aktivität gezeigt, weshalb die Bewertung des Signals als "Neutral" erfolgt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum verändert, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 80 auf, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis mit 65,63 weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher nach der RSI-Bewertung mit "Schlecht" bewertet.