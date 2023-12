Iodm Aktie: Chancenlos!

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmung und kann diese sogar beeinflussen. Die Anzahl der Diskussionen in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen haben Auswirkungen auf die Aktieneinschätzungen. In Bezug auf die Diskussionen zu Iodm wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Iodm-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,29 AUD. Der letzte Schlusskurs von 0,23 AUD weicht um -20,69 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Beim Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (0,24 AUD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,17 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass Iodm weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt neutral über Iodm diskutiert, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.