Inwido AB Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Inwido liegt bei 27,78 und deutet auf eine überverkaufte Situation hin, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 46, was als neutral betrachtet wird und daher ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine negative Veränderung des Stimmungsbildes bei Inwido festgestellt. Dies ergibt sich aus der Tendenz zu besonders negativen Themen in den sozialen Medien, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was ebenfalls negativ bewertet wird. Insgesamt erhält Inwido für dieses Kriterium daher die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die Inwido mit einem Kurs von 134,9 SEK +3,39 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +18,39 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Inwido zeigt vorwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien und eine ausgewogene Diskussion über das Unternehmen. Daher ergibt sich insgesamt eine Bewertung als "Neutral" bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Insgesamt können die aktuellen Bewertungen für die Inwido-Aktie als gemischt angesehen werden, wobei die technische Analyse positiver ausfällt als das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien.