Inwido AB Aktie: Ein wahrer Champion!

Die Anlegerstimmung bei Inwido ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen, die ausgewertet wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. In den Diskussionen standen in den letzten Tagen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt, wodurch die Gesamtbewertung als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen anhand von Aufwärtsbewegungen im Verhältnis zur Gesamtbewegung. Der RSI von Inwido liegt bei 19,55, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 40, was auf eine neutrale Situation hinweist und dementsprechend als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Bewertung "Gut".

Die technische Analyse mittels des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Inwido-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt einen Wert von 110,43 SEK. Da der letzte Schlusskurs (134,6 SEK) deutlich darüber liegt (Unterschied +21,89 Prozent), wird die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet. Auch für den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (122,01 SEK) liegt der letzte Schlusskurs über dem Durchschnitt (+10,32 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Inwido-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Inwido festgestellt werden. Daher wird das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie als "Neutral" bewertet, da keine auffälligen Veränderungen in den sozialen Medien festgestellt wurden. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussionen festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Inwido für diesen Bereich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".