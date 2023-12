Inwido AB Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die technische Analyse der Inwido-Aktie zeigt positive Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 110,64 SEK, während der aktuelle Kurs bei 135,7 SEK liegt, was einer Abweichung von +22,65 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 123,43 SEK über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +9,94 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Inwido-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Inwido-Aktie liegt bei 43,24, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 38,44 im neutralen Bereich. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Die Anleger-Stimmung bei Inwido ist insgesamt besonders positiv. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wurden in den vergangenen beiden Wochen hauptsächlich positive Themen diskutiert. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich ein gemischtes Bild. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität ist mittelmäßig aktiv, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Inwido zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit ergibt sich für die langfristige Stimmungslage insgesamt eine Einschätzung von "Neutral" für die Inwido-Aktie.