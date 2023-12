Inwido AB Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Inwido als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Inwido-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 39,46 und ein Wert für den RSI25 von 30,57, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Somit ergibt sich das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei der Analyse von Inwido zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und die Rate der Stimmungsänderung gering bleibt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung.

Aus technischer Sicht erhält die Inwido-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 134,7 SEK, was einem Unterschied von +22,49 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 109,97 SEK entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt liegt der Schlusskurs mit 118,75 SEK über dem gleitenden Durchschnitt, was eine Abweichung von +13,43 Prozent darstellt.

Die Anleger-Stimmung zu Inwido wird als besonders positiv bewertet, da in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit eine "Gut"-Einstufung.