Inwido AB Aktie: Enormes Potenzial ....

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI von Inwido liegt bei 20,67, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 44,86, was auf eine "Neutral"-Einschätzung hinweist. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Gut" bewertet.

Bei der Bewertung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz eine Rolle. Die Diskussionsintensität von Inwido zeigt die übliche Aktivität im Netz und wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Inwido derzeit bei 114,11 SEK, was als "Gut" eingestuft wird. Der Aktienkurs liegt bei 138,4 SEK, was einen Abstand von +21,29 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 130,62 SEK, was einer Differenz von +5,96 Prozent entspricht und somit als "Gut"-Signal gewertet wird. Insgesamt ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf beiden Zeiträumen.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Inwido eingestellt waren. Es gab sechs Tage mit positiven Diskussionen und keine negativen Diskussionen. An sechs Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Inwido daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.