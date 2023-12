Invivo Therapeu.dl-,00001 Aktie: Was ist hier nur passiert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator für die Überkauftheit oder Unterkauftheit von Aktien, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Invivo Therapeutics-Aktie liegt bei 57, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt sich nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Invivo Therapeutics.

In den Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien häufen sich die positiven Meinungen über die Invivo Therapeutics-Aktie. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag deutlich unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage lag. Auch der Schlusskurs im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt führt zu einer "Schlecht"-Bewertung nach Charttechnik.

Die Stimmungslage in den sozialen Medien hat sich in den letzten vier Wochen aufgehellt, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Zudem wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen registriert.

Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung der Invivo Therapeutics-Aktie als "Neutral" nach RSI-Bewertung, als "Gut" bezogen auf die Anlegerstimmung und als "Schlecht" aus charttechnischer Sicht.