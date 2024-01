Invitro Aktie: Das war nicht abzusehen!

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Invitro in den sozialen Medien, was zu einem negativen Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer führte. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionen und Interaktionen der Anleger in den sozialen Medien zeigten in den letzten zwei Wochen eine eher neutrale Haltung zu Invitro, wobei an zwei Tagen positive Themen dominierten und an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Invitro-Aktie einen Wert von 65,52 für den RSI7 und 51,16 für den RSI25, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Aktie wird somit auf Basis des RSI als neutral eingestuft. Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs (0,059 USD) der Invitro-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (0,08 USD) liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein ähnliches Bild, wodurch die Aktie auch hier eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Insgesamt zeigt sich somit ein eher negativer Trend für die Invitro-Aktie, basierend auf der Analyse des Anleger-Sentiments, des Relative Strength-Index und der technischen Analyse. Dies führt zu der Gesamtbewertung "Schlecht" für die Aktie.