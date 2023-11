Invitation Homes-Investoren können es immer noch nicht glauben

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristige Kursrückgänge erfahren, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Invitation Homes Inc herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 77,14 Punkten, was darauf hindeutet, dass Invitation Homes Inc überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Im Vergleich dazu schwankt der RSI25 weniger stark und liegt bei 41,49, was bedeutet, dass Invitation Homes Inc weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung für den 25-Tage-RSI erhält. Insgesamt erhält das Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Invitation Homes Inc in den sozialen Medien zu verzeichnen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt sich dementsprechend im grünen Bereich, wodurch die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie gibt Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Invitation Homes Inc wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Die Einschätzung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger erfolgen. Die Analyse der Kommentare über Invitation Homes Inc in den sozialen Medien zeigt überwiegend positive Ergebnisse. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Invitation Homes Inc aufgegriffen, was der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt. Darüber hinaus wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert, wobei sieben konkret berechnete Signale zur Verfügung stehen (5 "Schlecht", 2 "Gut"), was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Die Redaktion kommt somit zu dem Ergebnis, dass Invitation Homes Inc hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs der Invitation Homes Inc bei 32,96 USD, was eine Entfernung von -0,09 Prozent vom GD200 (32,99 USD) darstellt und somit ein "Neutral"-Signal aus charttechnischer Sicht bedeutet. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 31,93 USD auf, was zu einem Abstand von +3,23 Prozent führt und ebenfalls ein "Neutral"-Signal für den Aktienkurs ergibt. Zusammenfassend wird der Kurs der Invitation Homes Inc-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.