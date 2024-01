Invitation Homes Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten vier Mal ein gutes Rating, einmal ein neutrales Rating und kein schlechtes Rating für die Invitation Homes Inc vergeben. Langfristig betrachtet erhält der Titel somit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Invitation Homes Inc. Die Analysten haben auch den aktuellen Kurs von 34,11 USD im Blick und erwarten eine Entwicklung von 5,54 Prozent, was ein mittleres Kursziel von 36 USD ergibt. Diese Entwicklung wird als "Gut" eingestuft, was insgesamt zu einer Bewertung durch institutionelle Analysten auf der Stufe "Gut" führt.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben auch Aufschluss über das aktuelle Bild einer Aktie. Bei Invitation Homes Inc konnte in den letzten vier Wochen eine Aufhellung der Stimmung verzeichnet werden, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich dagegen leicht reduziert, was zu einer insgesamt "Guten" Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Invitation Homes Inc in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt "Guten" Einschätzung führt. Die Analyse zeigt 1 schlechtes und 7 gutes Handelssignale aus den sozialen Medien, was zu einer "Guten" Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index, RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen sowie innerhalb von 25 Tagen. Der RSI der Invitation Homes Inc liegt bei 61,98, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25 liegt bei 45, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung als "Neutral".