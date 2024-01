Invitation Homes Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Investoren: Aktienkurse lassen sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Eine Analyse von Invitation Homes Inc auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Invitation Homes Inc in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Gut". Zudem wurden Handelssignale analysiert, wobei sieben berechnete Signale zur Verfügung stehen (6 "Gut", 1 "Schlecht"), was zu einer insgesamt positiven Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Somit wird Invitation Homes Inc hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) verwendet werden. Ein kurzfristiger RSI der letzten 7 Tage von 32,24 Punkten zeigt, dass die Invitation Homes Inc-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis von 43,17 Punkten führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung.

Auf langfristiger Basis wird die Aktie der Invitation Homes Inc von Analysten als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 18 Analystenmeinungen waren 4 positiv, 1 neutral und 0 negativ. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 36 USD, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Invitation Homes Inc von 34,62 USD mit einer Entfernung von +4,12 Prozent vom GD200 (33,25 USD) ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 32,72 USD, was zu einem "Gut"-Signal führt, da der Abstand +5,81 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Invitation Homes Inc-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.