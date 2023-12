Invitation Homes Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Invitation Homes Inc wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv von privaten Nutzern in sozialen Medien bewertet, so die Auswertung der Redaktion. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Dadurch ergibt sich eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Redaktion hat zudem 7 positive und 1 negative Signale herausgefiltert, was zu einer insgesamt "Gut"-Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher eine positive Einstufung.

Auch die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen aufgehellt, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Invitation Homes Inc bei 33,2 USD, was eine neutrale Einstufung ergibt. Der Aktienkurs selbst liegt mit 34,41 USD um +3,64 Prozent darüber. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich eine Differenz von +5,62 Prozent, was ebenfalls ein "Gut"-Signal bedeutet.

Von insgesamt 5 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten sind 4 als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft worden. Der Durchschnitt der Kursziele liegt bei 36 USD, was eine mögliche Steigerung um 4,62 Prozent vom letzten Schlusskurs (34,41 USD) bedeutet. Daher erhält Invitation Homes Inc insgesamt eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.