Invitae tut es schon wieder?

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht es, mithilfe eines Indikators aus der technischen Analyse festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Invitae-Aktie beträgt aktuell 33, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 38,86 und bestätigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Die Analysteneinschätzung für Invitae ergibt im Schnitt ein "Schlecht"-Rating, basierend auf den letzten zwölf Monaten. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 1,38 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Invitae-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,99 USD lag, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,59 USD, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der Vergleich des Aktienkurses von Invitae mit ähnlichen Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche zeigt eine Underperformance von -75,76 Prozent. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Performance von Invitae um 92,07 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

