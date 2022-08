Invitae: Wie gewonnen, so zerronnen?

Die Invitae-Aktie rutschte schon im März 2021 in einen Bärenmarkt. Von dort an verlor der Titel mehr als 90 %. Doch am 9. August wurden Geschäftszahlen vermeldet, welche zum Teil besser ausfielen als erwartet. In diesem Rahmen kam es zu einem fulminanten Anstieg auf in der Spitze 9,08 USD. Wie es der Zufall will, befindet sich der langfristig relevante 200-Tage-Durchschnitt bei… Hier weiterlesen