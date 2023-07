Invitae Quartalsergebnisse: Umsatzrückgang erwartet, Aktienkurs-Prognose liefert +91,51% Potenzial

In etwas weniger als vier Monaten wird das US-amerikanische Unternehmen Invitae seine Quartalszahlen für das dritte Quartal präsentieren. Anleger sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen sie erwarten können, sowie wie sich der Aktienkurs im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Die Invitae Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 256,26 Mio. EUR und wird vor Börseneröffnung ihre neuen Quartalsergebnisse bekannt geben. Aktionäre und Analysten warten gebannt auf diese Informationen. Laut aktuellen Datenanalysen prognostizieren Analystenhäuser jedoch einen leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum vorherigen Quartal. Im dritten Quartal 2022 erzielte Invitae einen Umsatz von 121,72 Mio. EUR, während nun ein Rückgang um -4,70 Prozent auf 115,98 Mio. EUR erwartet wird.Likewise is the estimated loss expected to decrease...