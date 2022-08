Invitae Corp.-Aktie: Extremer Kurs!

Invitae Corp. ist am Freitagabend um-7,6 % nach unten gerutscht. Ein enormer Verlust, der allerdings auch in die Landschaft der vergangenen Tage passt. Die Notierungen sind um -35,6 % nach unten gerutscht – innerhalb einer Woche. Dabei war die Aktie in einem Monat noch um mehr als 58 % gen Norden gezogen. Die ungeheuerlichen Schwankungen des Wertes beschäftigen Beobachter. Invitae:… Hier weiterlesen