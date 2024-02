Invitae Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Weitere Suchergebnisse zu "Invitae Corp":

In den letzten zwölf Monaten haben 2 Analysten ihre Bewertung für die Aktie von Invitae abgegeben. Dabei wurden 0 Bewertungen als "Gut", 0 als "Neutral" und 2 als "Schlecht" eingestuft, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie führt. Es gibt derzeit keine aktuellen Analystenupdates zu Invitae. Die durchschnittliche Kurszielprognose, die im Rahmen der Bewertungen erstellt wurde, liegt bei 1,38 USD. Das bedeutet, dass das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 9066,67 Prozent hat, wenn man den letzten Schlusskurs von 0,015 USD berücksichtigt. Basierend darauf erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält Invitae daher ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Invitae derzeit bei 0,81 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,015 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -98,15 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt derzeit 0,41 USD, was zu einem Abstand von -96,34 Prozent führt und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Aufgrund dieser Analyse vergeben wir insgesamt die Note "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Invitae negativ sind. In den letzten beiden Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen angesprochen wurden. Aufgrund dieser Signale stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Schlecht" ein. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Invitae in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Schlecht" bewertet ist.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung des Stimmungsbildes für Invitae festgestellt werden, weshalb wir die Aktie in diesem Bereich mit "Gut" bewerten. Allerdings wurde auch eine leichte Reduzierung der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Invitae daher in diesem Bereich ebenfalls ein "Gut"-Rating.