Invitae Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die Invitae-Aktie wurde in den letzten zwölf Monaten von insgesamt 2 Analysten bewertet. Dabei erhielt sie 2 "Schlecht"-Einstufungen, während keine Analysten eine positive oder neutrale Bewertung abgaben. Dies führt zu einem Durchschnittsrating von "Schlecht" für die Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte der Aktienkurs von seinem letzten Schlusskurs von 0,517 USD um 165,96 Prozent auf 1,38 USD steigen, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Invitae somit ein "Neutral"-Rating von Analysten.

Im Vergleich zur Gesundheitspflege-Branche hat die Invitae-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -74,81 Prozent erzielt, was 145,81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Biotechnologie-Aktien beträgt 23,03 Prozent, und Invitae liegt aktuell 97,84 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Invitae bei 0,517 USD und ist damit -13,83 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -53,42 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls negativ, da in den sozialen Medien vorwiegend negative Meinungen zu Invitae geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen hauptsächlich mit den negativen Aspekten rund um das Unternehmen, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments von "Schlecht" führt.