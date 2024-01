Invitae Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Invitae bei 0,5 USD liegt und damit um -47,37 Prozent unter dem GD200 (0,95 USD) liegt. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der den durchschnittlichen Kurs der letzten 50 Tage widerspiegelt, liegt bei 0,58 USD. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs ein weiteres "Schlecht"-Signal aufweist, da der Abstand -13,79 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Invitae-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Maßstab nimmt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt aktuell 67,65, was darauf hinweist, dass die Invitae weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Wenn wir den Zeitraum auf 25 Tage ausweiten (RSI25), ergibt sich ein Wert von 56, was wiederum als "Neutral" signalisiert wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs bei Invitae, was zu einer negativen Differenz von -90,03 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Biotechnologie" führt. Daher erhält Invitae von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass in den letzten 12 Monaten insgesamt 0 positive, 0 neutrale und 2 negative Empfehlungen für Invitae vorliegen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Invitae vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Invitae liegt bei 1,38 USD, was einer potenziellen Entwicklung um 175 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 0,5 USD liegt. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut". Insgesamt führt die Analysten-Untersuchung daher zur Einstufung "Neutral".