Invitae Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Der Kurs der Aktie Invitae steht am 17.08.2023, 03:18 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 1.05 USD. Der Titel wird der Branche "Biotechnologie" zugerechnet.

Invitae haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Invitae beläuft sich mittlerweile auf 1,75 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 1,05 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -40 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 1,22 USD. Somit ist die Aktie mit -13,93 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Invitae weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Biotechnologie") von 3,58 %. Mit einer Differenz von lediglich 3,58 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Invitae-Aktie aktuell mit "Sell" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 0 "Buy"-, 0 "Hold"- und 2 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Invitae aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Sell" (0 Buy, 0 Hold, 1 Sell). Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (1,38 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 30,95 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 1,05 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Invitae eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.