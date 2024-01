Invitae Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die Invitae-Aktie liegt derzeit um +3,9 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und wird daher kurzfristig als "Neutral" eingestuft. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet ist die Aktie jedoch um -37,45 Prozent vom GD200 entfernt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Invitae-Aktie liegt bei 59,46, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Für den RSI25 ergibt sich ein Wert von 44,75, was ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen zur Folge hat. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wird bei Invitae eine unterdurchschnittliche Aktivität festgestellt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich hat die Invitae-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -75,64 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -73,91 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Performance deutlich darunter. Insgesamt führt die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zu einem Rating von "Schlecht" in dieser Kategorie.