Invitae-Aktie: Die Chancen steigen wieder!

Bei der Invitae-Aktie gehen die Korrekturen nach dem jüngsten Short-Squeeze weiter. Am 10. August waren die Papiere des US-Gentest-Unternehmens an einem Tag um schier unglaubliche 276,86 Prozent nach oben geschossen. Im Hoch stieg der Kurs dabei bis auf 9,00 Dollar. Gleich am darauffolgenden Tag setzten aber bereits massive Gewinnmitnahmen ein, die den Kurs um fast 50 Prozent zurückführten. Invitae-Aktie lässt… Hier weiterlesen