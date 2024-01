Invision-Anleger wird’s freuen!

Der Softwareanbieter Invision wird auf fundamentalen Basis als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 1103,75 deutlich über dem Branchen-Durchschnitt von 69,79 liegt. Dies entspricht einer Differenz von 1481 Prozent. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Invision mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 22,84 Prozent. Die Aktie erzielt zudem eine Rendite von -46,09 Prozent, was 54,03 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Im Branchenvergleich beträgt die durchschnittliche jährliche Rendite für Software-Aktien 12,43 Prozent, während Invision aktuell 58,52 Prozent darunter liegt. Aus technischer Sicht zeigt die Durchschnittsbewertung der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -4,73 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Trotzdem liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage und führt zu einer positiven Bewertung auf dieser Grundlage. Daher erhält die Invision-Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt ein "Gut"-Rating.