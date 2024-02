Invision Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Bei einer Dividende von 0 % ist Invision im Vergleich zum Branchendurchschnitt Software (23,93 %) niedriger zu bewerten. Die Ausschüttung liegt um 23,93 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt, was zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Invision ist überwiegend positiv. Sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Kommentaren der Nutzer wurden hauptsächlich positive Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Invision eine Performance von -46,09 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche eine Underperformance von -52,31 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite um 48,65 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Invision-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Jedoch wird die Aktie auf Basis des RSI25 als überkauft eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.