Invision Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Der Aktienkurs von Invision hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -46,09 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um 6,99 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -53,08 Prozent für Invision bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 1,37 Prozent im letzten Jahr, und Invision lag 47,45 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Dies führt sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zu einem "Schlecht"-Rating für Invision.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv für Anleger von Invision. Das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen grün, und negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Invision diskutiert. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Dadurch ergibt sich eine insgesamt positive Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Invision liegt der RSI7 aktuell bei 0 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Ebenso liegt der 25-Tage-RSI bei 0 Punkten, was ebenfalls auf eine Überverkaufssituation hinweist. Insgesamt erhält das Invision-Wertpapier somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In technischer Hinsicht ist Invision mit einem Kurs von 7,05 EUR inzwischen +7,31 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung "Schlecht" vergeben, da die Distanz zum GD200 sich auf -7,72 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.