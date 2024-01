Invisio Communications AB Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Invisio":

In den letzten zwei Wochen wurde Invisio von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, wie unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen festgestellt hat. Auch die Themen rund um den Wert waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Faktoren sehen wir die Anleger-Stimmung als "gut" an und geben dem Wert daher insgesamt eine "gut"-Einstufung.

Bei der technischen Analyse betrachten wir trendfolgende Indikatoren, die anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, den wir anhand des 50- und 200-Tages-Durchschnitts betrachten. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Invisio-Aktie beträgt derzeit 207,14 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 193 SEK liegt, was einer Abweichung von -6,83 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Invisio eine "schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 181,44 SEK, was über dem letzten Schlusskurs (+6,37 Prozent) liegt. Daher erhält Invisio auf dieser Basis eine "gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit ein "neutral"-Rating für Invisio basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Anhand des 7-Tage-RSI liegt der Wert für Invisio bei 43,75 Punkten, was auf ein "neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI25 zeigt einen Wert von 43,08, was ebenfalls zu einer "neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Invisio in diesem Punkt unserer Analyse eine "neutral"-Bewertung.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Durchschnitt liegt und es kaum Änderungen in der Stimmungsrate gibt. Daraus ergibt sich eine "neutral"-Einschätzung für Invisio.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine "neutral"-Einstufung für Invisio basierend auf unserer Analyse.