Invisio Communications AB Aktie: Was soll das denn werden?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Invisio-Aktie beträgt aktuell 46, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 32,76 ebenfalls neutral, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz im Vergleich zu den vergangenen Monaten üblich war. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Invisio führt.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde Invisio in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 204,24 SEK für den Schlusskurs der Invisio-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 216,5 SEK, was einen Unterschied von +6 Prozent darstellt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine positive charttechnische Bewertung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Invisio-Aktie führt.