Invisio Communications AB Aktie: Da kann man verrückt werden!

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Invisio in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt wird Invisio daher auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Invisio derzeit bei 195,6 SEK, was +7,99 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" betrachtet, da die Distanz zum GD200 bei -5,61 Prozent liegt. Daraus ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Invisio-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 liegt bei 27,16, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 39,02 liegt und daher eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Invisio eingestellt waren. Es gab an zwei Tagen hauptsächlich positive Themen und keine negative Diskussion. An einem Tag waren die Anleger eher neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Invisio daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt wird Invisio von der Redaktion mit einem "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung bewertet.