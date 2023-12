Invion Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren. Der RSI der Invion liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 55, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Bei der Untersuchung des Sentiments und Buzz rund um die Aktie von Invion zeigte sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die Analyse der Anlegerstimmung auf sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und die Nutzer in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Invion derzeit bei 0,01 AUD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,006 AUD aus dem Handel, was einen Abstand von -40 Prozent zum GD200 darstellt. Auch das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei -40 Prozent, was ebenfalls ein "Schlecht"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbefund von "Schlecht" auf Basis der technischen Analyse.