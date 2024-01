Invinity Energy Systems Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Sentiment und Buzz: Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Invinity Energy können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Dies ermöglicht interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Aktuell zeigt sich, dass die Aktivität im Netz im üblichen Bereich liegt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für Invinity Energy in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Technische Analyse: Durch die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Invinity Energy-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen kann der aktuelle Trend des Wertpapiers ermittelt werden. Der aktuelle gleitende Durchschnitt liegt bei 39,69 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 35 GBP liegt, was einen Unterschied von -11,82 Prozent darstellt. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (33,83 GBP) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,46 Prozent), was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Invinity Energy-Aktie somit bei der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Invinity Energy liegt der RSI7 aktuell bei 9,57 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls eine überverkaufte Situation (Wert: 30), wodurch auch hier eine "Gut"-Einstufung erfolgt. Insgesamt erhält das Invinity Energy-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Analysteneinschätzung: Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Invinity Energy-Aktie sind 1 Einstufungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Kurzfristig aus institutioneller Sicht gilt die Aktie als "Gut"-Titel. Die abgegebenen Kursziele ergeben einen Durchschnitt von 75 GBP, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 114,29 Prozent steigen könnte. Insgesamt erhält Invinity Energy von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.