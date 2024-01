Invictus Energy Aktie: Der weitere Knall!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Invictus Energy-Aktie zeigt einen Wert von 50 für die letzten 7 Tage, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Im Vergleich dazu liegt der RSI für die letzten 25 Tage bei 86,21, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der Anleger zeigen, dass die Stimmungslage in den letzten Monaten schlechter geworden ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb jedoch unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Invictus Energy-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmung der Anleger in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Invictus Energy-Aktie von 0,11 AUD 26,67 Prozent unter dem GD200 (0,15 AUD) liegt, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Der GD50 liegt bei 0,16 AUD, was einem Abstand von 31,25 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt.

Zusammenfassend wird der Kurs der Invictus Energy-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.