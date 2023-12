Invictus Energy Aktie: Der weitere Knall!

Die technische Analyse der Invictus Energy-Aktie zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) aktuell einen Wert von 100 aufweist, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Dies wird als "Schlecht" eingestuft. Beim RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 53, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" betrachtet. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht".

Die Überprüfung des Sentiments und des Buzz um die Aktie zeigt, dass die Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Invictus Energy zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einem "Gut"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 0,15 AUD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,18 AUD, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment war in den letzten Tagen neutral, wobei sich die Diskussion an einem Tag hauptsächlich um positive Themen und an fünf Tagen um negative Themen drehte. Die verstärkten Diskussionen über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen führen zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit "Schlecht" im Anleger-Sentiment.

Insgesamt ergibt sich aus diesen verschiedenen Analysen eine "Schlecht"-Einschätzung für die Invictus Energy-Aktie.