Invictus Energy Aktie: Nach so langer Zeit …

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Invictus Energy festgestellt werden, was zu einer negativen Bewertung führte. Dies resultiert aus einer abnehmenden Aufmerksamkeit in den sozialen Medien und negativen Themen, die von den Marktteilnehmern diskutiert wurden. Auch die technische Analyse zeigt eine schlechte Bewertung, da der aktuelle Schlusskurs von 0,11 AUD deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 0,15 AUD liegt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einer negativen Bewertung. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt jedoch eine neutrale Einschätzung, sowohl auf einer 7-tägigen als auch auf einer 25-tägigen Basis. In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, während in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen im Fokus der Anleger standen. Aufgrund dieser gemischten Signale erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

