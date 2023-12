Invictus Energy Aktie: Das ist ein Hammer

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) für die Invictus Energy-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 91 erreicht, was auf eine Überkauftheit der Aktie hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu steht der 25-Tage-RSI bei 57,14, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Zusammenfassend ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Invictus Energy.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Invictus Energy-Aktie überwiegend negativ sind. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Die Internet-Kommunikation deutet darauf hin, dass die Stimmung für Invictus Energy in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für das Sentiment. Bezüglich der Diskussionsstärke in den sozialen Medien wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse ist zu erkennen, dass die Invictus Energy-Aktie mit einem Kurs von 0.155 AUD derzeit -13,89 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie hingegen als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Einschätzung für die Invictus Energy-Aktie basierend auf den verschiedenen Bewertungskriterien.