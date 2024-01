Invictus Energy Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" und ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet, während dazwischen als neutral gilt. Aktuell liegt der RSI der Invictus Energy bei 100, was auf eine "überverkaufte" Situation hindeutet. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, zeigt mit 53,33 einen neutralen Wert. Somit ergibt sich insgesamt eine "schlechte" Einschätzung.

Die Veränderungen im Sentiment und Buzz können wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien liefern. Bei Invictus Energy gab es in den letzten vier Wochen eine Verbesserung der Stimmung, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings wurde auch eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Insgesamt erhält Invictus Energy daher eine "gute" Bewertung auf dieser Stufe.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Invictus Energy derzeit bei 0,15 AUD, während der Aktienkurs bei 0,115 AUD liegt, was einem Abstand von -23,33 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei 0,18 AUD, was einer Differenz von -36,11 Prozent entspricht. Somit ergibt sich insgesamt eine "schlechte" Einschätzung basierend auf beiden Zeiträumen.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Invictus Energy eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "neutrale" Einschätzung für Invictus Energy.

Insgesamt erhält Invictus Energy von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "neutrales" Rating aufgrund der Diskussionen in den sozialen Medien.