Invictus Energy Aktie: So nicht zu erwarten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Invictus Energy liegt bei 60 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 65 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Neutral".

Die technische Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Invictus Energy-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt einen aktuellen Wert von 0,15 AUD. Da der letzte Schlusskurs bei 0,11 AUD liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, denn hier liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer erneuten "Schlecht"-Bewertung führt. Damit erhält die Invictus Energy-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Invictus Energy eher neutral diskutiert, während in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen im Fokus der Anleger standen. Aufgrund dieser Gemengelage erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Invictus Energy haben sich in den letzten Wochen negativ verändert. Diese Veränderung ergibt sich, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Invictus Energy negative Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet. Hinsichtlich der Stärke der Diskussion, also der Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurde dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Invictus Energy für diese Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.