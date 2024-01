Invictus Energy Aktie: Kaum zu glauben!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Invictus Energy liegt bei 66,67 und wird daher als "Neutral" bewertet, da die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 63 und weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hin.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Invictus Energy besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Invictus Energy-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt weisen Abweichungen auf, die zu dieser Bewertung führen.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.