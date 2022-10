Invictus Energy-Aktie: Jetzt ist Geduld gefragt!

Vor rund einer Woche vermeldete Invictus Energy, eine erste Bohrung bei einem Projekt in Zimbabwe begonnen zu haben. Seither gab es um das Unternehmen und die Aktie keine weltbewegenden Neuigkeiten mehr zu hören. Das war so allerdings auch zu erwarten, denn die Bohrung wird Unternehmensangaben etwa 50 bis 60 Tage in Anspruch nehmen. Mindestens so lange müssen die Anleger sich… Hier weiterlesen