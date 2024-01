Invictus Energy Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während 70 bis 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral angesehen werden. Der RSI der Invictus Energy liegt derzeit bei 81,82, was auf eine "überkaufte" Situation hindeutet und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 58,54 und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz im Internet können Stimmungen verstärken oder verändern. In Bezug auf die Diskussionen zu Invictus Energy wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine positive Veränderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingeschätzt wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Invictus Energy eher neutral diskutiert, wobei positive Themen an zwei Tagen und negative Themen an fünf Tagen vorherrschten. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Invictus Energy-Aktie sowohl in Bezug auf den 50- als auch den 200-Tage-Durchschnitt eine schlechte Performance aufweist. Der letzte Schlusskurs liegt jeweils deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf Basis der trendfolgenden Indikatoren führt.