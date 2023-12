Invictus Energy Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Invictus Energy ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. Dies geht aus den Kommentaren und Meinungen der letzten beiden Wochen hervor, die wir analysiert haben, um weitere Bewertungsfaktoren für die Aktie zu gewinnen. Es zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen wesentliche Veränderungen festgestellt werden, die auf eine Verschlechterung des Stimmungsbildes hinweisen. Daher bewerten wir die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht". Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat sich leicht reduziert. Insgesamt erhält Invictus Energy daher in dieser Hinsicht ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse wird auf den gleitenden Durchschnittskurs verwiesen, der derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,15 AUD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (0,16 AUD) um +6,67 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Auf der anderen Seite ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,18 AUD, was einer Abweichung von -11,11 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht" bewertet. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen einer Aktie über die Zeit in Relation und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Invictus Energy-Aktie liegt bei 80, was auf eine Überkauftheit hindeutet und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage Basis (57,14) weder eine Über- noch Unterkauftheit. Daher wird das Wertpapier in diesem Fall als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich nach RSI-Bewertung daher ein "Schlecht"-Rating für Invictus Energy.